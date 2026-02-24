Россельхознадзор обнаружил нарушения на тюменской птицефабрике с помощью дронов

В Тюменской области в ходе прошедшей в январе проверки на птицефабрике «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово») выявили нарушения биобезопасности предприятия, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Проверку инспекторы управления ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провели с помощью беспилотников.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инспекторы установили, что дезинфекционный барьер в цехе выращивания бройлеров не работал — ванна была заполнена льдом. Корм был рассыпан возле бункеров, а в одном из корпусов были повреждены сетки на окнах — это создавало угрозу проникновения дикой птицы и распространения инфекций. Кроме того, на площадках выращивания родительского стада отсутствовали дезинфекционные коврики для обработки обуви при входе в птицеводческие помещения.

Ранее в партии замороженных тушек кур общим весом 67,6 тонн были найдены следы альбендазола сульфата и фенбендазола. Это противопаразитарные препараты, но наличие этих веществ в пищевой продукции не допускается техническими регламентами Таможенного союза. Не соответствующая требованиям безопасности продукция изъята из оборота и уничтожена.

Региональное управление ведомства привлекло птицефабрику к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 и ч.2 ст 14.43 КоАП РФ. Предприятию также выдано предписание об устранении нарушений, а информация о результатах проверки направлена заместителю губернатора Тюменской области для принятия мер в рамках контроля за продовольственной безопасностью региона.

Ирина Пичурина