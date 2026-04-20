В шести регионах Сибири отмечается снижение отказов по заявкам на POS-кредиты

В марте 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты (заем, который оформляется в момент покупки) в Алтайском крае составила 88,2%. Это самый высокий показатель среди регионов Сибирского федерального округа. Год к году снижение составило 1,5 п. п., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Далее расположились Кемеровская область — 89,6% (-1,9% в сравнении с мартом 2025-го), Омская область — 89,4% (-1,4%) и Красноярский край — 89% (-1,8%). Наименьшая доля отказов по заявкам на POS-кредиты среди регионов Сибири отмечается в Иркутской — 88,7% (-1,8%) и Новосибирской — 88,5% (-1,7%) областях.

В целом по России, по данным кредиторов, в марте 2026 года доля отказов по этому показателю составила 87,1%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2025-го на 1,1%, а с февралем — на 0,4%.

«Несмотря на небольшое снижение в феврале-марте, доля отказов по заявкам на POS-кредиты остается на высоком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

