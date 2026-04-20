В Челябинской области удаленная работа интереснее всего молодежи

За первый квартал 2026 года соискатели из Челябинской области открыли 11,4 тыс. резюме, в которых удаленный формат работы указан как желаемый. Среди них более трети анкет разместили соискатели в возрасте 19 -30 лет, сообщает hh.ru.

Чаще всего дистанционную работу ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами (7% от всех подобных резюме), программисты, разработчики, администраторы (по 4%), руководители проектов, бухгалтеры, дизайнеры, художники (по 3%). Также такой формат трудоустройства интересен менеджерам по маркетингу, интернет-маркетологам, менеджерам по работе с партнерами, секретарям, помощникам руководителя, ассистентам и аналитикам (по 2%).

По итогам первого квартала этого года медиана зарплатного предложения в вакансиях с удаленным графиком работы в Челябинской области составила 62,1 тыс. руб. Ожидания находятся на уровне 63,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска