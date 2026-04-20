Минэкономики предложило льготный НДС для импортных соцтоваров на маркетплейсах

Минэкономики предлагает ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость для иностранных товаров социальной категории, заказанных онлайн за рубежом. В письме замминистра экономразвития Татьяны Илюшниковой в Минфин говорится, что ставка могла бы составить 3% в 2027 году, 6% — в 2028-м и 10% — с 2029 года. С документом ознакомились «Ведомости».

Документ направлен в ответ на законопроект Минфина, предусматривающий поэтапное введение НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы. После его вступления для отечественных социальных товаров (некоторые продукты, детские товары, медицинские изделия, книги и периодика) продолжит действовать пониженная ставка 10%. Аналогичные импортные товары, по замыслу финансового ведомства, будут облагаться по более высокой ставке: 14% с 2028 года и 22% — с 2029-го.

По мнению госпожи Илюшниковой, «такая дискриминация импортных товаров по сравнению с отечественными будет нарушать международные обязательства РФ по соглашениям с ВТО, КНР, Ираном и другими странами». В Минэкономики также полагают, что для иностранных поставщиков при продажах через маркетплейсы должно быть доступно освобождение от НДС по иным основаниям, которые сейчас действуют для компаний из ЕАЭС (например, при ввозе медицинских изделий).

11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о возможном повышении НДС для иностранных товаров сразу до 22% с 1 января 2027 года, назвав это способом обеспечить более справедливые условия для российских и иностранных продавцов. Позиция господина Алиханова расходится с проектом постановления Минфина от октября 2025 года, который предполагал постепенное увеличение НДС с 5% в 2027 году до 20% к 2030 году.

