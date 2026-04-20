Грушко: Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в Европе

Российские военные при пересмотре перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «РИА Новости».

Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения французских ядерных сил по объектам в государствах Европы, не обладающих собственным ядерным оружием, откуда они смогут продолжать оперативную деятельность.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта»,— сказал господин Грушко.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении, посвященном политике ядерного сдерживания, заявил о необходимости ужесточения доктрины перед лицом новых угроз. Он также распорядился увеличить количество ядерного вооружения, которым располагает Париж.

Подробнее ¬— в материале «Ъ» «Французской обороне предписали ужесточение».