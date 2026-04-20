Австралия заключила сделку с Японией на строительство трех фрегатов на $6,5 млрд

Австралия и Япония заключили сделку на поставку трех боевых фрегатов класса Mogami ценой 10 млрд австралийских долларов ($6,5 млрд), сообщает Asahi. Стороны подписали договор на борту фрегата JS Kumano морских сил самообороны Японии. В церемонии участвовали министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и его австралийский коллега Ричард Марлз.

Корабли построит в Японии Mitsubishi Heavy Industries, первый должен быть поставлен в 2029 году. Фрегаты Mogami будут оснащены установками для ракет класса «земля—воздух» и противокорабельных ракет, также они несут систему управления боевыми вертолетами.

Канберра также планирует построить еще восемь фрегатов серии на своей верфи в штате Западная Австралия. Корабли должны заменить устаревающие австралийские фрегаты класса ANZAC, которые считаются уязвимыми для современных ракет и беспилотников. По словам японского министра, решающим фактором, побудившим Австралию выбрать японский фрегат, стало то, что им могут управлять всего 90 человек личного состава, что составляет примерно половину экипажа корабля класса ANZAC.

Эрнест Филипповский