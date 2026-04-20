Австралия заключила сделку с Японией на строительство трех фрегатов на $6,5 млрд
Австралия и Япония заключили сделку на поставку трех боевых фрегатов класса Mogami ценой 10 млрд австралийских долларов ($6,5 млрд), сообщает Asahi. Стороны подписали договор на борту фрегата JS Kumano морских сил самообороны Японии. В церемонии участвовали министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и его австралийский коллега Ричард Марлз.
Корабли построит в Японии Mitsubishi Heavy Industries, первый должен быть поставлен в 2029 году. Фрегаты Mogami будут оснащены установками для ракет класса «земля—воздух» и противокорабельных ракет, также они несут систему управления боевыми вертолетами.
Канберра также планирует построить еще восемь фрегатов серии на своей верфи в штате Западная Австралия. Корабли должны заменить устаревающие австралийские фрегаты класса ANZAC, которые считаются уязвимыми для современных ракет и беспилотников. По словам японского министра, решающим фактором, побудившим Австралию выбрать японский фрегат, стало то, что им могут управлять всего 90 человек личного состава, что составляет примерно половину экипажа корабля класса ANZAC.