Канцлер Германии Фридрих Мерц созовет Национальный совет безопасности по ситуации с топливом в Германии, сообщает газета Spiegel. О принятом решении глава правительства объявил на открытии Ганноверской ярмарки.

По словам господина Мерца, поставки керосина, дизеля и бензина остаются стабильными, но ситуация оценивается как напряженная. Поводом стали предупреждения главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что из-за войны в Иране и закрытия Ормузского пролива Европа может столкнуться с нехваткой авиатоплива через шесть недель.

Министр экономики Катерина Райхе отметила, что Германия обладает стратегическим резервом керосина в размере около 1 млн тонн, чего при возникновении дефицита должно хватить примерно на пять месяцев.

Национальный совет безопасности соберется для детального обсуждения мер 22 апреля.