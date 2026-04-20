WSJ: ОАЭ хотят получить от США финансовую поддержку в случае кризиса из-за войны

ОАЭ начали переговоры с США о финансовой поддержке на случай, если война с Ираном затянет страну в еще более глубокий кризис. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохаммед Балама на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне поднял вопрос о возможности открытия линии валютных свопов для обеспечения стабильного доступа к долларовой ликвидности.

Несмотря на то, что ОАЭ располагают значительными валютными резервами в размере $270 млрд, военная операция США нанесла серьезный удар по нефтегазовой инфраструктуре. Блокада Ормузского пролива лишила страну возможности экспортировать нефть танкерами, что резко сократило приток валютной выручки.

Представители ОАЭ дали понять, что дефицит долларов может вынудить их использовать в расчетах другие валюты, включая китайский юань, что несет скрытую угрозу глобальному доминированию доллара, отмечает WSJ.

Официальные лица ОАЭ подчеркивают, что именно военные действия США против Ирана вовлекли их страну в разрушительный конфликт. С начала конфликта территория Эмиратов подверглась массированным атакам — по данным Пентагона, в сторону страны было выпущено более 2,8 тыс. беспилотников и ракет.