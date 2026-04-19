Япония заявила протест КНДР после запуска баллистических ракет

Япония выразила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет. В заявлении в соцсети Х, ведомство подчеркнуло, что действия Пхеньяна представляют угрозу безопасности региона и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее СМИ сообщали о нескольких баллистических ракетах, выпущенных с восточного побережья КНДР около 6:00 по местному времени (00:00 мск). Снаряды упали в акватории между Корейским полуостровом и Японией, не заходя в исключительную экономическую зону японского государства. Информации об ущербе морским или воздушным судам нет.

В Токио назвали произошедшее серьезной проблемой для безопасности населения и заявили о решительном осуждении испытаний северокорейского вооружения.