Иранские эксперты займутся обратным проектированием сбитых американских ракет

Иран займется обратным проектированием сбитых ракет США, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

«Фрагменты перехваченных американских ракет передаются экспертам для детального технического анализа и обратного проектирования»,— написал он в соцсети Х.

Цель экспертов — провести полноценный реверс-инжиниринг. Он позволяет использовать полученные данные для воспроизведения оружия или модернизации собственных оборонных систем.