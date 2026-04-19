«Балтика» вмешалась в гонку лидеров

По итогам 25-го тура в чемпионате России по футболу сменился лидер. Занимавший первое место «Краснодар» дома сыграл вничью с «Балтикой» — 2:2, а преследовавший его «Зенит» победил в гостях махачкалинское «Динамо» — 1:0. Петербуржцы возглавили Российскую премьер-лигу, опередив кубанцев на одно очко.

После того как «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в прошлом туре, диспозиция в их схватке за чемпионство была прежней. Петербуржцы отставали на одно очко, поэтому им оставалось надеяться на осечку конкурента и при этом не споткнуться самим. Сейчас перед ними стояла далеко не самая простая задача — победить махачкалинское «Динамо» на его поле.

Команда Сергея Семака владела ощутимым преимуществом, но никак не могла добиться осязаемого результата. И главной причиной этого был голкипер хозяев Давид Волк.

В первом тайме он спас ворота, даже когда после удара Максима Глушенкова мяч от штанги попал ему в спину и отскочил не в сетку, а немного в сторону. Волк совершил еще несколько сейвов, а во второй половине и вовсе потащил пенальти в исполнении Александра Соболева, который не так уж плохо пробил в нижний угол.

Но на 78-й минуте ему забил собственный одноклубник Никита Глушков после прострела полузащитника гостей Даниила Кондакова. Автогол и решил исход матча в пользу «Зенита» — 1:0.

«Краснодар» играл дома, но принимал очень крепкую «Балтику», претендующую на бронзовые медали.

Хотя ее, конечно, ослабили травмы основного вратаря Максима Бориско и нападающего Брайана Хиля, у которого было всего на один гол меньше, чем у лучшего бомбардира текущего чемпионата Джона Кордобы.

При этом сальвадорца все-таки включили в заявку. Впрочем, кубанцы тоже испытывали кадровые трудности в связи с отсутствием опорников Дугласа Аугусто и Кевина Ленини, а Виктор Са, выбывший из строя еще в 22-м туре, уже вообще не поможет им в нынешнем сезоне.

Многое зависело от противостояния двух колумбийцев — Кордобы и опекавшего его центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде. А бразильский форвард калининградцев Дерик Ласерда бодался со своими соотечественниками Диего Костой и Витором Торменой.

Борьба была жесткой, и к середине первого тайма арбитр Кирилл Левников вынес уже три предупреждения. Гости ни в чем не уступали лидеру премьер-лиги и по игре. Кроме того, по традиции подопечные Андрея Талалаева остро действовали на стандартах, и Илья Петров пару раз мог огорчить голкипера хозяев Станислава Агкацева.

Но прилетело «Краснодару» от Мингияна Бевеева. Правый защитник «Балтики» славится прежде всего умением бросать ауты на несколько десятков метров, а тут он отметился редким по красоте ударом издали.

Причем бил не на удачу, а, что называется, зряче и вонзил мяч под перекладину без шансов для Агкацева. Так на 43-й минуте калининградцы повели 1:0.

У краснодарцев до перерыва из выгодной ситуации промазал Александр Черников, когда Эдуард Сперцян навесил на него со стандарта, а в целом они практически не доставляли хлопот вратарю Ивану Кукушкину.

Андраде наглухо закрыл Кордобу, но во втором тайме нападающий продавил его партнера Натана Гассама, и это привело к ответному голу, который с подбора в штрафной площади заколотил Хуан Боселли. Интересно, что уругвайца уже собирались поменять, но он успел отличиться до ухода с поля.

Однако вскоре «Балтика» снова вырвалась вперед. Ласерда так запрессинговал Тормену, что защитник потерял ориентацию в пространстве и допустил грубейшую ошибку, ударив в Максима Петрова, от которого мяч покатился в штангу и от нее в ворота. Агкацев, как и весь стадион, были просто в шоке. Коста после стандарта мог исправить оплошность напарника, но головой угодил в штангу.

От поражения команду Мурада Мусаева спас Жубал, которого тренер выпустил на 91-й минуте с расчетом, что фактурный бразильский защитник сможет побороться-потолкаться в чужой штрафной. И это сработало.

Всего через минуту Жубал блестяще выполнил свою миссию, отвоевал мяч и отправил его в цель. «Краснодар» выцарапал ничью — 2:2, но упустил лидерство в чемпионате. Теперь первую строчку в турнирной таблице с 55 очками занимает «Зенит», а кубанцы отстают от него на один балл.

Вернувшемуся в борьбу за третье место «Спартаку» для того, чтобы продолжить ее, нужна была победа в домашнем матче с «Ахматом». Несмотря на то что в дебюте острее атаковали грозненцы, которые создали минимум два хороших момента, москвичи уже к 40-й минуте положили три гола.

Сначала Эсекьель Барко неожиданно для всех, в том числе для голкипера гостей Вадима Ульянова, загнал мяч в сетку рикошетом от дальней штанги. Затем Маркиньос пяткой замкнул прострел от лицевой линии Пабло Солари, а Жедсон Фернандеш красивейшим крученым ударом в «девятку» завершил свой забег от центра поля к штрафной. Тут же Максим Самородов размочил счет и сохранил интригу на второй тайм, но хозяева после перерыва сыграли достаточно надежно и вполне могли забить еще, притом что два их гола отменили из-за офсайда.

«Спартак» победил 3:1 и с 45 очками поднялся на пятое место, опередив ЦСКА и догнав «Балтику».

Занимающим четвертую позицию калининградцам он теперь уступает лишь по дополнительным показателям.

Александр Ильин