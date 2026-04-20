Законотворческая политика

Одной из важных составляющих предвыборной активности партий является их законотворческая деятельность. Хотя у «Единой России» тут есть явное преимущество: она может похвастаться конкретными принятыми законами, тогда как оппозиции чаще приходится довольствоваться самим фактом внесения тех или иных важных для избирателей инициатив.

Прошлая неделя в этом смысле не стала исключением. Единороссы записали себе в актив не только принятие своего законопроекта, дающего вдовам и вдовцам бойцов СВО право на получение бесплатного высшего и среднего профессионального образования, но и одобрение Думой поправок правительства, освобождающих от НДС предпринимателей в сфере общепита (см. “Ъ” от 15 апреля). Оппозиционеры же приложили руку к принятому документу, защищающему ветеранов СВО от увольнения по сокращению штатов, и к двум заметным, но отклоненным инициативам: о поднятии в школах копии Знамени Победы в дни боевой славы (КПРФ) и о льготном проезде в общественном транспорте для всех пенсионеров.

Теме соцзащиты посвящено и большинство законопроектов, внесенных на прошлой неделе оппозиционными фракциями. В частности, «Справедливая Россия» предложила давать отцам дополнительный отпуск для посещения культурно-спортивных мероприятий с участием их детей и ввести на региональном и муниципальном общественном транспорте регулируемые тарифы. КПРФ выступила за федеральное финансирование лечебного питания для инвалидов и внесла законопроект о цифровых правах граждан (аналогичная инициатива ЛДПР анонсирована, но в Думу пока не внесена). А «Новые люди» призвали запретить привлечение граждан к административной ответственности за инициативное озеленение дворов.