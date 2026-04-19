Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев

В возрасте 72 лет скончался советский и российский художник, писатель, один из основателей творческой группы «Митьки» Владимир Шинкарев. Об этом ТАСС сообщили в семье мастера.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Владимира не стало сегодня в четыре часа дня»,— сказал собеседник агентства.

Владимир Шинкарев известен как идеолог митьковского движения, соавтор «Канона Митьков» и автор текстов, определивших эстетику объединения, возникшего в Ленинграде в 1980-х годах.

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета (1977), художественное образование получал на курсах при ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и ИЖСА им. И. Е. Репина (1974–1977). С 1970-х годов участвовал в неофициальных выставках.

В 1980-х вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и другими стал одним из создателей группы «Митьки», сформулировал идеологию движения. Автор книг «Митьки» (1984), «Максим и Федор», «Патетическая лирика», «Отечество». В 2008 году вышел из группы.

Работы Шинкарева находятся в собраниях Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи.