Директор школы под Самарой, в которой училась одна из самоубийц, не стал комментировать ситуацию

Директор средней школы в поселке Мирный Красноярского района Самарской области Михаил Пучко не стал комментировать самоубийство одной из учениц. Он заявил, что в целом «информация неверная», порекомендовав обратиться в вышестоящие инстанции.

Ранее стало известно, что в поселке Мирный Самарской области две восьмиклассницы покончили с собой на местном кладбище. В соцсетях писали, что школьницы ушли из жизни из-за травли. Одна из девочек училась в местной школе.

В правительстве Самарской области отметили, что в обстоятельствах суицида двух школьниц в Мирном разбираются следственные органы. Девочки учились в разных школах.

Евгений Чернов