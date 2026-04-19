Главы МИД Пакистана и Ирана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Пакистана и Ирана Мухаммад Исхак Дар и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным агентства, глава МИД Пакистана призвал продолжать диалог «для скорейшего разрешения текущих вопросов и для укрепления мира и стабильности в регионе». Обе стороны договорились оставаться в тесном контакте, а также согласовали телефонный разговор между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Он пройдет сегодня.

Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном. В Исламабаде прошел первый раунд переговоров, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие контакты состоятся вечером 21 апреля.