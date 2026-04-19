Краткая история «Метелицы»

Развлекательный комплекс «Метелица» («Метла») с концертной площадкой и казино открылся в июне 1993 года на Новом Арбате в помещении бывшего одноименного кафе. Он работал ежедневно: казино — с 12:00 до 8:00 утра, ночной клуб и ресторан — с 20:00 до 5:00, а в выходные до 6:00 утра.

Площадка стала кузницей кадров для российской эстрады. Здесь выступали Влад Сташевский, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Сергей Пенкин, Лариса Долина, Леонид Агутин, Валерия и другие. Соучредитель казино Давид Якобашвили вспоминал: «Все сегодняшние звезды эстрады прошли через "Метелицу", прям звонили мне многие, просились выступать: там же живые деньги, огромное количество народа».

Помимо концертов клуб-казино регулярно проводил VIP-мероприятия — Международный фестиваль авангардных коллекций, шоу «Девять женихов принцессы Лолиты», презентации конкурса «Мисс Москва» и даже чемпионат России по кикбоксингу.

«Метелица» не раз попадала в криминальные сводки. Известен случай в начале 1990-х, когда в казино ворвались сотрудники ОМОНа и опустошили карманы гостей со словами: «Эти деньги заработаны нечестным трудом». В 2001-м сотрудники столичного РУБОПа задержали возле казино грузинского «вора в законе» Темури Немсицверидзе (Црипа), у него нашли героин. В апреле 2007 года на выходе из «Метелицы» был расстрелян уроженец Карачаево-Черкесии Алисултан Караев.

1 июля 2009 года все казино и залы игровых автоматов в России вне специальных зон попали под запрет, клуб-казино «Метелица» закрылся. После этого в здании работало несколько ресторанов, стриптиз-бар Penthouse и салон красоты.