Школьникам Ленобласти выдадут сертификаты на бесплатные туристические поездки по региону

В Ленинградской области запущен проект по предоставлению учащимся 5–9 классов социальных сертификатов для бесплатных туристических поездок по региону. Программа направлена на развитие внутреннего туризма, сообщили в областной администрации.

В рамках проекта около 3,8 тыс. школьников смогут отправиться в путешествия по Ленобласти. На текущий год запланировано более 30 экскурсий культурной и образовательной направленности, включая мероприятия по профориентации.

Участникам поездок предоставят проживание в гостиницах, трехразовое питание, транспорт, услуги гидов и страховку. Для получения сертификата необходимо подать заявку через единый информационно-образовательный портал ГИС «Современное образование Ленинградской области».

Первые поездки запланированы на апрель текущего года.