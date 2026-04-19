«Метелица» выпадает в ту же воду

В Москве на Новом Арбате 18 апреля открылся клуб «Метелица». В 1990-х это заведение — одно из первых в городе казино и ночной клуб — стало символом того времени. Здесь проматывали состояния и заводили полезные знакомства, проходили воровские сходки и концерты звезд эстрады. Нынешняя «Метелица», появившаяся на том же месте под тем же названием, теперь совершенно другой клуб — танцевальный. В новом заведении побывал корреспондент “Ъ”.

Ирина Хакамада (слева) отвечала на открытии «Метелицы» за связь поколений (справа за пультом — DJ Alexey Union)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ирина Хакамада (слева) отвечала на открытии «Метелицы» за связь поколений (справа за пультом — DJ Alexey Union)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Оригинальная» «Метелица» была открыта структурами будущих фигурантов списка Forbes Давида Якобашвили и Олега Бойко в июне 1993 года. Внутри, как сообщал тогда “Ъ”, таился просторный зал со сценой, двумя барами, «дансингом в центре зала» и «ресторанчиком». В последнем была возможность «укрыться от посторонних глаз легкой шелковой шторой и вдыхать аромат итальянских и французских блюд». Это подавалось как отдельное преимущество, равно как и возможность закусить тут стейком «Диана» под сметаной (почти за $30) или форелью «Амаретто» (за $20; цены тогда везде указывались в долларах). Клуб был соединен с казино, главным финансовым мотором «Метелицы», где только за вход брали $20. Запуск заведения обошелся в немыслимые по тем временам $5 млн (что можно объяснить необходимостью завозить все оборудование и обстановку из-за границы). Но дела сразу пошли так хорошо, что менеджеры площадки ждали окупаемости инвестиций за четыре месяца. В 1995 году «Метелицу», куда влезало до 1 тыс. гостей, характеризовали как «гиганта среди лилипутов». Через нее, по словам господина Якобашвили, прошли «все звезды эстрады». Типичные вечеринки тех лет: радиостанция выкатывает поддерживаемых ей на выборах кандидатов под аккомпанемент двойников певицы Мадонны, а воры в законе тайно обмывают коронацию коллеги, который якобы приобрел этот титул за $5 тыс. (см. “Ъ” от 21 октября 2003 года). И даже экс-президент СССР Михаил Горбачев как-то распевал тут со сцены гимн СССР в честь покупки еще одной радиостанции у структур певца Иосифа Кобзона (см. “Ъ” от 16 декабря 2000 года). «Метелица» существовала до 2009 года, когда поменялось законодательство об игорном бизнесе.

Оживить этот бренд теперь пытается команда Afterhalloween. Отколовшись пару лет назад от коллег из Midsummer Night Dream (радовавших столицу костюмированными техно-балами), эта команда отметилась серией вечеринок, превращающих номера столичных отелей в танцполы. В активе у них есть и мероприятия Zorka, которые некоторые поругивали за чуть более простую публику, чем на техно-балах. Но последнее объясняется изначальной ставкой на платный вход (от 3,5 тыс. руб.), а не на драконовский фейс-контроль, который на вечеринках Afterhalloween более щадящий,— эта схема применена теперь и в «Метелице».

Новый клуб тоже двухэтажный, но конструктив тут иной. На первом уровне квартирует гардероб и салон-чил-аут человек на двести, обставленный диванами в цвет паркета: это пространство вообще тянет на отдельный клуб благодаря мини-сцене у дальней стены, которую не сразу и разглядишь. Коридор с рамными зеркалами в пол, приметными светильниками-кубами и дворцовой люстрой через лестницу ведет в основное пространство. Над внушительным танцполом (человек на сто пятьдесят) в центре зала свисают гроздья диско-шаров: его обрамляют колонны с танцплатформами и столы-лузы (главный финансовый мотор гламурных клубов середины 2000-х). У дальней стены обнаруживается бар, еще один прячется позади пьедестала диджея в ВИП-зоне, подсвеченной светодиодными полосами на стенах. Примечательна уборная с ручками дверей из огромных деревянных сучьев и стеклянной стеной с видом на Новый Арбат, частично перекрытой разномастными круглыми зеркалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Следующая фотография 1 / 6 Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов Интерьер клуба «Метелица» Фото: Коммерсантъ / Александр Воронов

Все это Москва, надо признаться, уже много раз видела. Тем более что свет в «Метелице» слабоват в сравнении с коллегами. Здесь не видно лазеров, пушек с хладагентами и прочей машинерии, которой набит, например, клуб Atlas. Да и звук от d&b audiotechnik настраивался прямо по ходу открывающей вечеринки и к середине ночи стал ухать даже слишком убедительно, чуть не отрывая уши. Но у «Метелицы» и Afterhalloween есть главный козырь — музыка. На открытии, например, рубился известный питерский диджей Алексей Камбулов (он же Alexey Union). На его напористый и понятный тек-хаус и дип-хаус публика ходит специально. К тому же Union активно с ней контактирует, пока за его спиной бушует толпа импровизированной подтанцовки (в нее долгое время входил худощавый лысый мужичок, что родило почву для трогательных слухов о папе диджея).

Кроме того, в «Метелице» появился, быть может, самый востребованный электронщик столичных клубов последней пары лет — Aiwaska Алексея Комова. По степени самопрезентации (белая балаклава с прорезями, напоминающая лыжную шапочку, ковбойская шляпа сверху) тот даст своему тезке уверенную фору. Ну а напор и умение Aiwaska органично вплетать в тек-хаусовые сеты какие-то балканские дудки выведет, наверное, и мертвого на танцпол.

В общем, корреспондент “Ъ” обнаружил на открытии «Метелицы» полный, самозабвенно отплясывающий танцпол из взрослых людей, в том числе с седыми бородами.

За связь поколений отвечали бушующая в «диджейке» Ирина Хакамада со ртом до ушей, заглянувшая на огонек супруга основателя «Газгольдера» Анна Антимоний и группа «Отпетые мошенники», которая спела три песни.

Пару слов о ценах. Доза водки начинается от 700 руб., рома — от 900 руб., виски — от 1,2 тыс. руб., за простой коктейль вроде джин-тоника придется выложить 1,7 тыс. руб. Глава Afterhalloween Кирилл Балдаков не сказал “Ъ”, сколько было вложено в клуб, лишь заверив, что удалось обойтись без сторонних инвесторов. Любопытно, что площадка в каких-то долях до сих пор принадлежит структурам Давида Якобашвили: во всяком случае, господин Балдаков заверил “Ъ”, что арендовал ее в том числе и у них. Открытие явно удалось, но «Метелице» предстоит работать каждую пятницу и субботу: по меткому выражению одного из бывалых клаберов, настоящая работа только предстоит.

Александр Воронов