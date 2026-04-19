В Петербурге обрушилась часть здания детского сада Батенинского жилмассива

В Санкт-Петербурге на Лесном проспекте обрушилась часть здания детского сада. Об этом сообщил корреспондент «Фонтанки». По данным издания, это здание — часть Батенинского жилмассива, объект культурного наследия регионального значения.

«В причинах случившегося будем разбираться в понедельник. При обрушении никто не пострадал»,— сказал изданию владелец компании «Сиверсия» Роман Казаков. Компания купила строение на аукционе в 2023 году.

Территорию огородили лентой, на место прибыли сотрудники Росгвардии, МЧС, «Ленсвета». К месту обрушения также приехали председатель Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП), а также руководство Выборгского района.

Господин Казаков сообщил «Фонтанке», что здание было застраховано. «Сиверсия» купила его по городской программе «Рубль за метр». По этой программе детский сад планировали восстановить. 20 апреля специалисты КГИОП осмотрят здание вместе с представителями компании, которая проводит обследование Батенинского массива по заказу инвестора.