Американские инвесторы нарастили вложения в ВПК вслед за ростом госрасходов на оборону

Крупные американские инвесторы нарастили вложения в биржевые фонды, ориентированные на компании оборонного сектора. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Dakota Marketplace.

С 2022 по 2025 год ежегодные инвестиции ведущих пенсионных фондов США в акции и другие финансовые инструменты, привязанные к ВПК, увеличились более чем вдвое. Котирующиеся на американских биржах фонды, ориентированные на оборонный сектор, сообщили, что только за первый квартал чистый приток средств составил $4,8 млрд. Это на $283 млн больше, чем годом ранее.

Аналитики объясняют рост интереса инвесторов к ВПК тем, что в последние годы власти многих стран заметно нарастили военные расходы. Это вызвано ростом геополитической напряженности — от военного конфликта на территории Украины до войны в Иране.

«Мы наблюдаем, что рынок характеризуется более высокими геополитическими рисками и меньшим глобальным сотрудничеством. Поэтому расходы на оборону перешли от циклического характера к многолетней тенденции роста»,— цитирует FT аналитика Street Investment Management Мэтью Бартолини.

Рост государственных расходов на военные цели подстегивает прибыли и котировки оборонных компаний. За последние два года рыночная капитализация американского разработчика автономных боевых систем Anduril Industries увеличилась с $14 млрд до $60 млрд. Всего же с 2022 года фондовый индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry вырос на 142%. Общий индекс S&P 500 за тот же период поднялся на 64%.

Евгений Хвостик