Приговор по умолчанию

Конституционный суд (КС) проверит нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют судье в ходе процесса оглашать только вводную и резолютивную части приговора. Это относительно новая практика: оптимизировавшие труд судей поправки были приняты с подачи Верховного суда в 2022 году и встретили жесткую критику в юридическом сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению жалобу Ольги Калининой из Владимирской области, которая оспаривает действующий порядок оглашения приговора, сообщается на сайте суда. Он не позволяет проверить, был ли приговор изготовлен целиком в совещательной комнате, как того требует закон, считает заявительница.

Госпожа Калинина, следует из жалобы, в 2024 году инициировала возбуждение уголовного дела в порядке частного обвинения. 16 октября мировой судья в городе Киржаче вынес по делу оправдательный приговор, который был оглашен частично. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), его полную копию заявительница должна была получить в течение пяти дней, но это произошло лишь через месяц (хотя на подачу апелляции закон дает всего 15 суток). Процесс выдачи затянулся, потому что к установленному законом сроку приговор еще не был написан, убеждена Ольга Калинина.

Но доказать это вышестоящим судам она не смогла: существующая процедура просто не предусматривает эффективных процессуальных гарантий, позволяющих участникам процесса убедиться, что приговор, как того требует УПК, был составлен судом в полном объеме до его оглашения и отражает выводы, сделанные непосредственно в совещательной комнате сразу после разбирательства. Это создает условия, при которых тайна совещательной комнаты становится фикцией, настаивает заявительница: формально приговор провозглашен, но его мотивировочная часть может быть впоследствии произвольно изменена, и это ставит под сомнение независимость и неизменность судейского убеждения.

Поправки к УПК, позволяющие судам не оглашать мотивировочную часть решения, были инициированы Верховным судом в 2017 году. Их целью была оптимизация судебных процедур и снижение нагрузки на судей. Законопроект подвергся жесткой критике в юридическом сообществе и был принят только в 2022 году. В результате, утверждает госпожа Калинина, судьи получили возможность изготавливать полный текст приговора значительно позднее его оглашения, не опасаясь, что их на этом поймают. Фактически эти нормы поощряют произвол со стороны недобросовестных судей, настаивает она: суд разрешает принципиальные вопросы (в том числе о доказанности преступления), уже будучи «связан» оглашенным решением, и занимается «подгонкой» формулировок мотивировочной части под уже сказанное. Это искажает суть правосудия, подрывает доверие граждан к закону и судебной системе, уверена Ольга Калинина. Она просит признать не соответствующими Конституции спорные положения УПК в той части, в которой они не позволяют участникам процесса убедиться, что приговор был составлен судом в полном объеме и до оглашения резолютивной части.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант отмечает, что и до изменения порядка провозглашения приговора были случаи несоответствия письменной версии провозглашенной устно, но тогда это хотя бы можно было выявить и заявить об этом. При новом же порядке невозможно даже удостовериться в том, что приговор существует в полном объеме на момент провозглашения. А значит, открывается большой простор для работы над текстом приговора уже после того, как он считается вынесенным и провозглашенным, рассуждает эксперт. Конституционным целям правосудия такие манипуляции определенно не отвечают, и именно с таких позиций и следует рассматривать вопрос о соответствии Конституции оспоренной нормы УПК, резюмирует он.

Нововведение не оказало ожидаемого эффекта в части организации судебной деятельности и добавило новых проблем, констатирует вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. По его мнению, появление спорной нормы ухудшило и без того печальное положение в части изготовления и мотивировки судебных актов: суды получили «индульгенцию» на написание приговора после оглашения резолютивной части. При этом нарушение предельного пятисуточного срока для вручения итогового приговора не повлекло каких-либо санкций для судей, отмечает адвокат. Поэтому спорная норма стала основой для нового вида волокиты в судопроизводстве и повлияла на снижение качества подготовки судебных актов.

Анастасия Корня