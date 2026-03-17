Бедность не залог

Законопроект, которым предлагалось запретить букмекерам принимать ставки несовершеннолетних, должников, в том числе по алиментам, а также недееспособных граждан, может быть перенесен минимум на осень. Букмекеры настаивают, что могут потерять до 40% своей аудитории из-за большого количества игроков с долговыми обязательствами, а доступа к актуальной базе должников они не имеют.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Как стало известно “Ъ”, в начале марта глава Минфина Антон Силуанов направил письмо в аппарат профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой перенести рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах недееспособным гражданам и лицам—участникам исполнительных производств на осень 2026 года. Законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму еще в марте 2024 года, однако дальше первого чтения не продвинулся. В аппарате Дмитрия Григоренко подтвердили получение письма.

В январе этого года комитет Госдумы по экономической политике представил доработанную версию законопроекта ко второму чтению, которую одобрили в правительстве, Минюсте, Минфине и администрации президента, следует из отзывов по законопроекту, которые есть в распоряжении “Ъ”. Однако, как рассказал “Ъ” председатель комитета Максим Топилин, сейчас в правительстве определяются с позицией по законопроекту из-за обращений Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) об экономических потерях отрасли.

Законопроект о регулировании азартных игр должен запретить ставки для недееспособных лиц и тех, кто признан уклонистом от исполнительного производства, в том числе по делам об уплате алиментов.

Авторы законопроекта — сенаторы Совета федерации Александр Трембицкий и Андрей Кутепов — в пояснительной записке уточняли, что инициатива поможет прекратить деструктивное поведение лиц, которые, например, злоупотребляют алкоголем, наркотиками или ставят свою семью в тяжелое материальное положение. Инициатива также запрещает заключение букмекерами пари с лицами, не достигшими 18 лет (сейчас есть только запрет совершения ставки несовершеннолетними, а не ее принятия со стороны букмекеров). Совфед включил законопроект в Перечень социально значимых законопроектов еще в июле 2025 года.

По данным ЕРАИ, объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров за 2025 год вырос на 8,4%, до 1,9 трлн руб. Целевые отчисления игроков рынка при этом также выросли приблизительно на 8% за прошлый год, примерно до 38 млрд руб.

Как рассказали “Ъ” собеседники из отрасли, рассмотрение законопроекта затягивается из-за позиции букмекеров, которые настаивают на сохранении действующих норм. Так, по словам собеседников “Ъ”, рассмотрение откладывается из-за постоянных дискуссий ведомств с представителями бизнеса. По данным “Ъ” в ноябре проверку дееспособности участников предложили проводить при заключении пари один раз в сутки через ГИС ЕЦП (Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере), за которую ответственен Соцфонд РФ, а проверку участия в исполнительных производствах — через банк данных ФССП РФ путем присоединения организаторов азартных игр к Системе межведомственного электронного взаимодействия. По предварительным оценкам собеседников “Ъ”, расходы на запросы по системе обойдутся в среднем на одного букмекера в сумму около 150–200 млн руб. ежегодно. Несмотря на то что средства планируют направить в бюджет для поддержки государственной IT-инфраструктуры, Минфин в своем письме правительству в начале марта попросил отложить рассмотрение законопроекта в связи с жалобами игроков рынка на потери для бизнеса и необходимостью технической доработки систем Соцфонда и ФССП.

Вместе с тем ЕРАИ провел собственные подсчеты потерь отрасли и выявил, что букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории, так как именно такой процент составляют игроки с долговыми обязательствами.

При этом в конце февраля операторы систем Соцфонда и ФССП направили письма в Минфин о готовности соответствующих систем для реализации законопроекта, письма есть в распоряжении “Ъ”. В ФССП “Ъ” ответили, что «не осуществляют нормативно-правовое регулирование своей деятельности». В Минфине ответили “Ъ”, что вопросы по законопроекту необходимо направить его разработчикам в Совет федерации. В Соцфонде отказались от комментариев.

В Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей, напротив, инициативу считают социально значимой, поскольку она направлена на защиту уязвимых категорий граждан. «Законопроект позволит снизить финансовые риски граждан и сократить общую долговую нагрузку населения»,— говорит руководитель ассоциации Василий Рий.

«Реализация такой инициативы сейчас невозможна — у букмекеров нет доступа к актуальной базе должников, в базе ФССП есть много конфиденциальной информации»,— говорит советник гендиректора Fonbet Николай Оганезов. Он добавляет, что современная система обработки запросов пока не может справиться с большими объемами информации. Запрет для участников исполнительных производств требует уточнений, так как ставит людей, которые, например, не увидели письмо с автоштрафом, или тех, кто находится в процессе обжалования постановления о штрафе административного органа, в один ряд со злостными уклонистами, объясняет эксперт.

«Подобные неточности приведут к тому, что рынок будет сокращаться, целевые отчисления — снижаться, зато нелегальный сегмент резко вырастет, хотя его доля и сейчас составляет более 50%»,— добавляет он.

Вызывает опасения и вопрос идентификации несовершеннолетних, а также ответственности букмекеров за случаи, которые они физически не могут контролировать, например, если ребенок сделает ставку с аккаунта родственника, у которого уже была пройдена верификация, напоминает господин Оганезов. В «Лиге ставок» отказались от комментариев, в BetBoom не ответили “Ъ”.

Варвара Полонская