Приднестровье обвинило Молдавию в сокрытии экологической катастрофы на Днестре

Власти Молдавии пытаются скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его словам, река активно загрязняется уже 35 лет из-за плохих очистных сооружений в Молдавии.

«Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-кампанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов», — сказал господин Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский» (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД ПМР отметил, что Днестр загрязняется из-за малых рек, протекающих по Молдавии — Ботна, Реут, Бык и других. Водозабор из реки ведется в Молдавии и Приднестровье. По словам господина Игнатьева, в ПМР предлагают провести независимую экспертизу качества воды в Днестре. «Раз Молдова стремится в Европу, она же не стремится в нее с экологической катастрофой... Нет, они это скрывают, и это недопустимо»,— отметил он.

По данным молдавского телеканала TV8, маслянистые пятна в реке Днестр заметили 10 марта. 15 марта власти Молдавии объявили режим тревоги из-за загрязнения реки после утечки топлива на территории Украины. Руководство страны решило временно остановить водоснабжение из Днестра в нескольких районах, в том числе во втором по величине городе страны Бельцах. Молдавские чиновники заявили, что атака России на гидроэлектростанцию Новоднестровскую на юге Украины привела к разливу нефти и загрязнению систем водоснабжения в Молдавии.