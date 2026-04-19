Число новых ритуальных компаний в России выросло на треть в первом квартале

В первом квартале 2026 года число регистраций новых компаний в сфере ритуальных услуг выросло на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 524. Такие данные приводят аналитики Rusprofile по запросу «Ъ». В «Контур.Фокусе» также фиксируют рост, но более скромный — на 20,8%, до 500 компаний. Общее число задействованных в этом бизнесе организаций в конце марта составило 11,3 тыс., что на 5,7% больше год к году, причем 78% из них работают как ИП.

Участники рынка связывают взрывной рост с двумя основными факторами. С одной стороны, это обеление рынка на фоне активных проверок надзорных органов: многие «серые» игроки официально регистрируются, чтобы легально пользоваться льготами по НДС для ритуальных услуг. С другой стороны, предприниматели вынуждены дробить бизнес из-за изменений в налоговом законодательстве: с 2026 года порог выручки, освобождающей от уплаты НДС, снижен с 60 млн до 20 млн рублей.

Несмотря на рост числа игроков, маржинальность бизнеса снижается. В 2025 году цены на сырье (дерево, металл) выросли на 15%, а платежеспособность населения падает. По данным Росстата, в декабре 2025 года гроб подорожал на 9,3% (до 8,6 тыс. руб.), а рытье могилы — на 13,3% (до 12,6 тыс. руб.). Объем оказанных ритуальных услуг в январе—феврале 2026 года в деньгах вырос на 15,7%, до 22,7 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ритуальная раздробленность».