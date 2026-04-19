Анталья взяла числом, а не статусом

В турецкой Анталье с 17 по 19 апреля проходил 5-й Международный дипломатический форум. На мероприятие съехались делегации более чем из 150 стран мира, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, среди которых 39 глав МИДов, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, ставший почетным гостем форума. За тем, как Анкара училась «управлять неопределенностью» в мире, вступающем в болезненную эпоху перемен, следила корреспондент “Ъ” в Турции Ксения Жарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с тезисом о том, что мир переживает серьезную трансформацию, и в своем выступлении на форуме сделал пессимистический прогноз, что это даже не середина, а самое начало «болезненной эпохи»

Фото: Harun Ozalp / Anadolu / AFP Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с тезисом о том, что мир переживает серьезную трансформацию, и в своем выступлении на форуме сделал пессимистический прогноз, что это даже не середина, а самое начало «болезненной эпохи»

Фото: Harun Ozalp / Anadolu / AFP

Уже на выезде из аэропорта Антальи становилось очевидно: курортная идиллия средиземноморского побережья нарушена. В направлении Белека, пятый год подряд превращающегося на время в центр международной дипломатии, выстраивались длинные пробки.

Привычную жизнь ранних туристов, приехавших погреться под 24-градусным турецким солнцем, омрачали перекрытия улиц, а также кордоны полиции и жандармерии, расположившиеся буквально каждые 50 м друг от друга. Автомобили, направлявшиеся в сторону конгресс-центра NEST, где проходил форум, подвергались тщательному визуальному контролю, а где-то и выборочной проверке документов.

В общей сложности за дискуссиями форума, проходившего под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, следили порядка 5 тыс. делегатов и свыше тысячи аккредитованных журналистов.

Тема форума «Формирование будущего, управление неопределенностью» звучала как попытка Турции нащупать твердую почву в период глобального шторма.

«Республика примеряет на себя роль надрегиональной державы, стремясь стать медиатором и площадкой для диалога между конфликтующими сторонами, это мероприятие создано для продвижения турецкой дипломатии»,— рассказал источник “Ъ” в турецких дипломатических кругах.

Однако поддерживают в этом Анкару в основном младшие союзники на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, на Кавказе и в Латинской Америке. США и ведущие страны ЕС не проявляют особого интереса к мероприятию, обычно отправляя на него не самые представительные делегации. В этот раз Вашингтон представлял посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Том Баррак; Германия, Франция и другие страны Западной Европы также ограничились главами дипмиссий и чиновниками среднего ранга. Китай тоже обошелся в основном экспертами.

Российскую делегацию, как и в предыдущие годы, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, ставший почетным гостем мероприятия. Обычно глава МИДа использует эту площадку для двусторонних встреч, преимущественно с коллегами из африканских стран. На сей раз Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Турции и Алжира Хаканом Фиданом и Ахмедом Аттафом, а также с председателем правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

Одной из интриг форума было одновременное с Лавровым присутствие главы украинского МИДа Андрея Сибиги, который тоже встретился с Фиданом. Однако российский и украинский министры участвовали в разных панельных дискуссиях и на форуме не пересеклись.

Тем не менее представители Украины и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, попытавшийся скрыться от камер на одном из задних рядов, пришли послушать российского министра.

Еще за полчаса до начала его выступления зал был заполнен.

Сергей Лавров заявил, что «НАТО находится не в лучшем состоянии», при этом существующая система европейской безопасности фактически разрушена, а новые форматы, предлагаемые Западом и включающие ЕС, Британию, Турцию и Украину, будут носить конфронтационный характер по отношению к России.

К вопросу о том, удастся ли сохранить НАТО в связи с обострением противоречий между США и ЕС в преддверии саммита альянса, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, было приковано особое внимание участников. Турецкие власти называли предстоящую эту встречу «одной из самых важных в истории Североатлантического блока».

Реверанс в сторону Турции сделал американский посол Том Баррак, заверив, что США «видят в ней сильную региональную державу, с чьей политикой необходимо считаться». Он также намекнул на готовность Вашингтона пересмотреть оборонные разногласия и выразил уверенность, что вопрос с российскими С-400 будет урегулирован в ближайшее время и возвращение Анкары в программу F-35 не является проблемой.

Еще одной из важных тем форума стал конфликт вокруг Ирана и надежды на новую встречу представителей Тегерана и Вашингтона в Пакистане, перспективы на проведение которой, впрочем, к концу форума так и не обозначились. Местом заключения договоренностей по Ирану форум не стал, поскольку представители сторон были в разном статусе. Иран представлял замминистра Саид Хатибзаде, Соединенные Штаты — посол, а присутствовавшие на форуме премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар воздерживались от участия в дискуссиях. Челночной дипломатией пытался заняться Хакан Фидан, собравший коллег из Саудовской Аравии, Пакистана и Египта на третью за последние несколько месяцев подобную встречу.

События вокруг Ирана не обошел своим вниманием Сергей Лавров, заявивший, что одной из основных целей операции США стал контроль над мировой торговлей нефтью. Такую же цель, сказал он, американские власти преследуют и в Венесуэле.

Как пояснил “Ъ” источник, близкий к турецким дипломатическим кругам, в Анталье шла скорее подготовка к возобновлению дипломатического процесса, координация действий посредников и прощупывание позиций друг друга; в этот раз форум не использовали для прямых переговоров по Ирану, у него нет мандата на посредничество по этому вопросу.

Главный союзник США на Ближнем Востоке Израиль на форум не пригласили, более того, Фидан вместе с президентом Эрдоганом обвиняли правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что оно «использует безопасность как предлог для захвата новых земель». По их словам, в секторе Газа, на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме, а теперь и в Ливане и Сирии происходит «дальнейшая оккупация и экспансионизм».

Турецкий лидер на форуме по традиции говорил о необходимости реформы ООН, отмечая, что «международная система переживает кризис легитимности и стала беспомощной в урегулировании кризисов». На то, что мир переживает серьезную трансформацию, обращали внимание все участники встречи.

Сергей Лавров сделал пессимистичный прогноз о том, что это даже не середина, а самое начало переходного процесса. «Это будет историческая, болезненная эпоха, потому что придется отказываться от многих привычек»,— подытожил министр.