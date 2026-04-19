В высшей футбольной лиге впервые засчитали гол по «офсайду Венгера»

Чемпионат Канады стал первой высшей футбольной лигой, где засчитали гол, прибегнув к определению офсайда по новому правилу (так называемому офсайду Венгера), сообщает «Би-би-си». Раньше его тестировали только в молодежных лигах — в Италии, Нидерландах, Швеции.

Речь идет о матче между клубами канадской премьер-лиги Pacific FC и Halifax Wanderers. Игра закончилась со счетом 2:2. Гол, который был забит с применением нового правила, стал первым в матче. Его на 20-й минуте забил нападающий Pacific FC Алехандро Диас.

Офсайд — это когда футболист находится вне игры. Сейчас офсайд не наступает, когда атакующий игрок в момент паса одноклубника находился на одной линии с последним защитником (вратарь не считается), или за ней.

В случае с «офсайдом Венгера» этот пограничный момент трактуется шире — офсайд не наступает, если на линии с последним защитником находилась хотя бы одна часть футболиста, которой можно забить гол (голова, туловище, ноги). Офсайд в этом случае наступает только, если атакующий игрок полностью находился за линией последнего защитника.

У «офсайда Венгера» есть другое название — «офсайд дневного света» (калька с английского — daylight offside rule) — имеется в виду, что между защитником и атакующим игроком может оставаться «зазор», тот самый «дневной свет» при игре — и офсайд при этом не наступает.

Это правило получило имя бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера, поскольку он, будучи во главе отдела глобального развития футбола FIFA, давно предлагает распространить такое правило во всех лигах. Его главная цель — стимулировать более быстрый и атакующий футбол; устранить спорные решения, — в том числе с помощью VAR, — которые вызывают недовольство болельщиков.

В высшей лиге Канады новое правило определения офсайда начали тестировать с 4 апреля. Результаты испытаний будут представлены Международной федерации футбола в конце 2026 года. В случае успеха, возможно распространение правила на европейские футбольные лиги в сезоне 2027-2028 годов.