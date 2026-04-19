Иран развернул два танкера в Ормузском проливе

Иранские военные принудительно изменили курс двух нефтяных танкеров, следовавших под флагами Ботсваны и Анголы и пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Суда были вынуждены развернуться из-за продолжающейся блокады пролива, установленной Тегераном.

Накануне иранские власти объявили о восстановлении полного военного контроля над стратегически важным проливом, обвинив США в пиратстве и морском разбое под видом блокады. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любое приближение к проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом, а нарушители будут атакованы. Ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не снимет свою блокаду.

После предупреждения Ирана около 20 судов, ожидавших прохода, были вынуждены развернуться. По данным The Wall Street Journal, каждое из них ранее согласилось заплатить иранским военным по $2 млн за проход. Как минимум два судна под флагом Индии были атакованы КСИР при попытке пересечь пролив. Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США.

