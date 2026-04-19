Кличко: после теракта в Киеве в больницах остаются восемь человек

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах находятся восемь человек, получивших ранения в результате теракта в городе. Против полицейских, оставивших без защиты гражданских во время теракта, возбудили уголовное дело.

Как сообщил господин Кличко в Telegram, среди пострадавших — один ребенок в стабильном состоянии средней тяжести. «Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести», — написал он.

18 апреля мужчина застрелил из карабина четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Прибывший на место спецназ после безрезультатных переговоров начал штурм помещения, во время которого преступник был убит. Позднее было установлено, что нападавший застрелил одного из заложников в супермаркете. В результате действий преступника ранения получили 14 человек, один из них позднее умер в больнице. Уголовное дело расследуется по статье о теракте.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при теракте против трех сотрудников полиции Киева возбудили уголовное дело, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Украинское издание «Зеркало недели» опубликовало кадры, на которых видно, как несколько полицейских, услышав выстрелы и крики, побежали, оставив гражданских, в том числе ребенка, без защиты.