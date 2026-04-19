Сами со статьями

Страны Евросоюза хотят иметь возможность обеспечивать коллективную оборону без НАТО и США. На фоне раскола внутри Североатлантического альянса они планируют провести первое моделирование применения статьи 42.7 Договора о Европейском союзе, обязывающей его членов оказывать партнерам военную помощь, если они подверглись вооруженной агрессии. В отличие от НАТО, военные структуры Евросоюза пока весьма малочисленны и малоразвиты. В России полагают: европейцы при помощи этих учений хотят послать сигнал американцам, что могут обойтись и без их помощи. Власти РФ констатируют, что тенденция превращения ЕС из экономического в военно-политический блок набирает обороты.

На этой неделе (23–24 апреля) на Кипре пройдет неформальный саммит Евросоюза, в ходе которого лидеры стран—членов ЕС, как ожидается, обсудят подготовку к первому моделированию применения статьи 42.7 Договора о Европейском союзе. Эта статья, о которой в Брюсселе вспомнили на фоне конфликта между США и их европейскими партнерами по НАТО, гласит, что «в случае, если государство-член (ЕС.— “Ъ”) подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами». То есть по сути она сформулирована даже жестче, чем знаменитая пятая статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне, в которой нет слов «должны» и «всеми возможными для них средствами». Правда, до кризиса в НАТО страны—члены ЕС об этой статье фактически не вспоминали, поскольку 23 из 27 стран—членов Евросоюза состоят в Североатлантическом альянсе, ключевой задачей которого, собственно, и является коллективная оборона.

На фоне угроз президента США Дональда Трампа вывести свою страну из НАТО страны—члены ЕС решили отрепетировать свои действия на случай необходимости обеспечивать коллективную оборону самостоятельно. Предполагается, что моделирование пройдет в мае в два этапа: сначала на уровне послов государств—членов ЕС в Брюсселе, а затем министров обороны. Основное внимание будет, как ожидается, уделено отработке коммуникации внутри союза в кризисной ситуации, то есть кто кому должен звонить и как будут приниматься решения.

О том, что такие учения состоятся, со ссылкой на источники в структурах ЕС сообщило агентство Bloomberg. Издание Euractiv также сообщало, что в Брюсселе намерены разработать отдельное руководство по применению статьи 42.7. «НАТО является взаимовыгодным альянсом как для европейцев, так и для американцев... Но заявления администрации США и ее новый подход к евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать решительный шаг в вопросах нашего суверенитета и обороны»,— заявил ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Статья 42.7 до сих пор была задействована лишь однажды: в ноябре 2015 года, когда во Франции в результате организованных «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в РФ) терактов погибло почти 130 человек, Париж обратился к партнерам по ЕС с просьбой о применении этого положения. Страны—члены ЕС согласились, и статья была формально активирована.

На практике это привело к укреплению совместных действий против террористов в таких странах, как Сирия, Ирак и Мали, усилению защиты границ Евросоюза, созданию общеевропейского центра по контртеррору и многому другому.

Пятая статья Североатлантического договора (его же называют Вашингтонским договором НАТО) была задействована лишь однажды: США запросили ее активацию после террористических атак 11 сентября 2001 года. Партнеры США по НАТО согласились, что привело к целому ряду практических последствий, среди которых: патрулирование американского воздушного пространства европейскими ВВС, неограниченный доступ ВВС и ВМС США к европейскому воздушному и морскому пространству и их военной инфраструктуре, развертывание ВМС стран—членов НАТО в Восточном Средиземноморье для мониторинга террористической деятельности, активизация обмена разведданными. Главным же результатом стало подключение НАТО к операции США в Афганистане, завершившейся только в 2021 году.

Сейчас, правда, Дональд Трамп, обидевшийся на отказ Дании отдать ему Гренландию и нежелание европейских стран участвовать в его войне против Ирана, говорит, что европейские страны—члены НАТО никогда не помогали США. «Если НАТО и научит США чему-либо, так это тому, что мы должны полагаться только на самих себя»,— заявил он на выходных.

В НАТО тем временем заверяют, что, вопреки грозной риторике Дональда Трампа, речь о выходе США из альянса не идет. «Я не предвижу выхода США из НАТО»,— заявил 18 апреля журналистам генсек альянса Марк Рютте (цитата по ТАСС). По его словам, «американский ядерный зонтик является абсолютным гарантом безопасности в Европе, и это так и останется». В то же время генсек указал на необходимость «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». «Президент Трамп явно разочарован некоторыми членами альянса,— продолжил он.— И я понимаю его разочарование».

Хотя политический раскол внутри НАТО и налицо, взаимодействие стран—членов альянса на практическом уровне продолжается как ни в чем не бывало. На днях на территории Польши, стран Балтии и Скандинавии стартуют масштабные военные учения Sword 26 («Меч 26») с участием 6 тыс. американских и 10 тыс. европейских военнослужащих. Ключевая задача маневров — отработка защиты «восточного фланга НАТО». Понятно, что от России.

Гибридный военно-политический блок

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в субботу на Анатолийском дипломатическом форуме в Турции, констатировал тем не менее, что «НАТО находится не в лучшем состоянии». При этом он отметил, что даже в случае обсуждающегося сейчас разрыва США с НАТО и появления объединения с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины это вряд ли будет «какая-то кардинально новая структура». «Она все равно останется — если судить по тем людям, которые сейчас попали в лидеры европейских стран, особенно в Брюсселе, что в Евросоюзе, что в НАТО,— агрессивным блоком»,— заявил он.

Заместитель председателя Совета федерации Константин Косачев, описывая процессы в ЕС, в свою очередь, констатировал, что «идея милитаризации полностью поглотила умы европейских политиков» и сейчас происходит «превращение союза экономической интеграции в гибридный военно-политический блок, статус которого не выдерживает никакой международно-правовой квалификации».

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Тимофей Бордачев в беседе с “Ъ” отметил, что пока планы ЕС провести учения по самостоятельной обороне «выглядят как попытка продемонстрировать США, что Европа серьезно относится к угрозам Трампа в отношении НАТО и, может быть, готова обойтись без американцев». «Евросоюз в настоящее время не располагает институциональными механизмами для эффективной координации действий стран-участниц с целью оказания ими взаимной военной поддержки как на политическом, так и на военном уровне. Такими, как это есть в НАТО, хотя и там это — не гарантия защиты со стороны США в случае нападения, а механизм управления оборонной политикой стран-участниц и совместной подготовки к войне»,— пояснил он “Ъ”.

По словам эксперта, разговоры о необходимости создания таких механизмов велись в ЕС с первой половины 1990-х годов, но всегда упирались в проблему необходимости дублирования соответствующих структур в рамках НАТО — это было невыгодно экономически самим европейцам и не поддерживалось американцами. «Рассматривать идею о проведении "учений" на уровне послов и министров обороны стран ЕС можно как очередной дипломатический ход в "игре" европейцев с Трампом,— полагает собеседник “Ъ”.— В качестве наиболее вероятного продолжения видится политическое заявление о доказанной способности ЕС принимать решения и действовать в чрезвычайной ситуации. Такие "учения" — это дешево в плане стоимости и просто в плане организации, но громко в плане выхлопа в информационном пространстве».

Елена Черненко