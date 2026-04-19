Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гибриды в России зарядились на спрос

За счет чего вырос спрос на такие машины

Продажи гибридных автомобилей в России стремительно растут. В первом квартале спрос на них увеличился в 2,5 раза в годовом выражении. Дилеры реализовали больше 13 тыс. новых машин в этом сегменте, сообщает «Автостат». На них пришлось 8% от всех продаж легковых авто.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В основном покупатели берут китайские модели. Лидером спроса стала марка Voyah, затем следуют Geely, Evolute, Lixiang и Lynk & Co. Продажи гибридов продолжат расти даже несмотря на изменения методики расчета утильсбора, отметил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков:

«Столь высокая динамика объясняется низкой базой прошлого периода. Скорее всего, в этом году будет продано больше гибридных автомобилей, чем в прошлом. Не в два раза, конечно, но тренд пока продолжается. Люди покупают такие машины, тем более вот перешли на российскую сборку. В прошлом году еще Lixiang в лидерах оставался. Определяет все цена. То есть когда подняли утильсбор, по электромобилям и гибридам это очень сильно ударило. Соответственно, цена машин местной сборки сейчас на порядок привлекательнее, чем прямой импорт».

Рынок чистых электромобилей за первые три месяца также показал рост (+22,5% год к году). Рейтинг возглавляют Evolute, Geely и Xiaomi. При этом спрос сместился в массовый сегмент: у дорогих брендов показатели упали. Так, Zeekr продал почти в пять раз меньше машин, чем годом ранее. Премиальные модели в основном приобретают в качестве второго автомобиля или в коллекцию, пояснил эксперт по электрокарам Сергей Мелюх:

«Продажи электромобилей также выросли преимущественно за счет локализованных моделей бренда Evolute, на них приходится почти половина в этой статистике. Тенденция была понятна и год, и полтора года назад.

Гибридные автомобили будут отжимать часть доли и у бензиновых авто премиального класса, и у "электричек" в том числе.

При этом локализовано относительно небольшое количество среди всех существующих гибридов и электромобилей. В дальнейшем, если бренды будут переносить производство в Россию, то, соответственно, и продажи станут расти. Думаю, и Lixiang рано или поздно придет к этому, и другие популярные бренды. Возможно, когда-нибудь дождемся и Zeekr.

Если исключить стоимость самого автомобиля, обслуживание таких машин выходит дешевле, потому что в чистом электромобиле не нужно заправлять бензином, не нужно масло, не нужны свечи зажигания и так далее. Кроме того, электричество относительно недорогое, если заряжать у себя дома, да и на городских зарядках. Также сохраняются некоторые льготы, бесплатная парковка в том числе. И такие авто обладают потрясающими характеристиками».

На спрос в том числе влияют и госсубсидии, которые покрывают до 35% стоимости машины через автокредиты, говорят аналитики. Предложение в сегменте машин с электродвигателями на российском рынке вскоре может расшириться, считает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:

«Если мы посмотрим на спрос и структуру предложения Поднебесной, то здесь примерно 60% рынка всех производимых и покупаемых машин именно в секторе новой энергии приходится на электромобили, 30% — на параллельные гибриды, и только 10% — на пользующиеся популярностью в России последовательные гибриды. Так, сейчас очень популярен автомобиль Geely EX5, гибридный кроссовер, новинка конца 2025-го.

Если мы посмотрим на наше производство, то сейчас пользуется спросом модель Evolute i-Space. Если мы двигаемся в более дорогой сегмент, то здесь у нас превалируют именно последовательные гибриды, такие как Voyah Free, который производится в России, или GAC S7, который импортируется из Китая.

При этом на автосалоне в Пекине, который откроется 24 апреля, большая часть новинок, около 60-70%, придется именно на электромобили, гибриды. Я бы выделил модели Haval H10 и Wey V9X от концерна Great Wall. Что касается других, то я бы не сказал, что у них есть высокие шансы на появление в России, потому что все равно рыночная ниша автомобилей на новой энергии узкая».

Сейчас парк электромобилей и гибридов в России состоит из примерно 200 тыс. машин.

Юлия Савина

Новости компаний Все