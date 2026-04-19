Экс-президент Косово ставит на США

Косовский премьер Альбин Курти начал консультации с ведущими партиями оппозиции по кандидатуре нового президента, которого парламент должен избрать до конца апреля, в противном случае Косово ждут внеочередные всеобщие выборы. Не дожидаясь исхода консультаций, покинувшая недавно президентский пост Вьоса Османи развернула в республике бурную кампанию в свою поддержку. Ее главный козырь в борьбе за возвращение в президентское кресло — поддержка со стороны США. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Бывший президент Косово Вьоса Османи

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters Бывший президент Косово Вьоса Османи

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Консультации с ведущими оппозиционными партиями премьер Косово и лидер правящей партии «Самоопределение» Альбин Курти начал в конце минувшей недели. У партии премьера в парламенте 57 мест из 120, а для избрания президента необходимо квалифицированное большинство в 80 голосов. Первая попытка избрать главу республики провалилась в начале марта, когда кандидат правящей партии не набрал нужного числа голосов, после чего тогдашний президент Вьоса Османи распустила парламент. Однако Конституционный суд это решение отменил и дал депутатам срок до конца апреля, чтобы избрать нового президента. В случае повторной неудачи парламент будет распущен, и тогда Косово ждут внеочередные парламентские выборы.

Стремление переизбраться на второй срок изначально не скрывала сама Вьоса Османи, избранная пять лет назад президентом при поддержке «Самоопределения» Альбина Курти. Рассчитывала она на эту поддержку и на сей раз, однако правящая партия ее не оказала.

Отказ премьера поддержать переизбрание Вьосы Османи вызван, по мнению региональных экспертов, прежде всего тем, что именно на нее в последнее время делает ставку ключевой партнер Косово — США, Альбина Курти же там часто обвиняют в недостаточном сотрудничестве и даже конфронтации с Западом. Именно Вьосу Османи американский президент Дональд Трамп включил от Косово в созданный им «Совет мира», а перед самым истечением в начале апреля срока ее президентских полномочий с Вьосой Османи встретился госсекретарь США Марко Рубио.

Капот машины с изображением премьера Косово Альбина Курти

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Капот машины с изображением премьера Косово Альбина Курти

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Опираясь на поддержку главного внешнеполитического партнера Косово, Вьоса Османи развернула в последние дни бурную кампанию в свою поддержку. Не дожидаясь исхода консультаций премьера с лидерами других партий, она ездит по всей республике, встречается с сотнями людей.

Вьоса Османи практически не скрывает амбиций вернуться в президентское кресло. Передавая в начале апреля президентские полномочия спикеру парламента Альбулене Хаджиу, которая будет занимать этот пост до избрания нового президента, она многозначительно заявила: «У меня всегда было огромное желание оставить после себя это место женщине, сегодня желание исполнилось. И я искренне надеюсь, что и вы оставите после себя на этом месте женщину».

Активность экс-президента сторонникам премьера явно не по душе. И они как могут пытаются ей противостоять.

На минувшей неделе комитет по международным делам косовского парламента, который контролирует правящая партия, неожиданно отказался одобрить cоглашение о членстве Косово в «Совете мира», объяснив это тем, что в документе, мол, неясно сформулированы цели совета, и поручив рабочей группе исправить недостаток. При этом глава комитета поспешила заверить коллег: «Принятое решение не значит, что мы не поддерживаем соглашение о членстве Косово в "Совете мира" или что ставим под сомнение заслуги экс-президента Вьосы Османи, просто надо снять все неясности, а заодно посмотреть, соответствует ли документ законам и директивам ЕС».

Тем не менее Вьосу Османи это не останавливает. Информированные источники “Ъ” в Приштине полагают, что экс-президент исходит из малой вероятности межпартийной договоренности по новому президенту и неизбежности внеочередных выборов, на которые она может пойти с новой партией, а в случае успеха — значительно повысить свои шансы вернуться в президентское кресло.