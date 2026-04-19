В Сквере памяти жертв политических репрессий в Томске демонтировали Камень скорби и другие мемориалы

Часть Сквера памяти жертв политических репрессий в центре Томска оградили забором, памятные мемориалы демонтировали, сообщил «Интерфакс».

Как объяснили в пресс-службе мэрии Томска, в горадминистрацию поступила информация от местного жителя о том, что есть угроза обрушения гаража на склоне оврага в районе остановки «Площадь Ново-Соборная». «Для укрепления склона в ближайшее время будет разработана проектная документация. До выполнения работ доступ в сквер будет ограничен, малые архитектурные формы и иные объекты, расположенные на территории, переданы на ответственное хранение в профильный департамент»,— говорилось в официальном Telegram-канале мэрии. Позднее этот пост был удален.

Решение демонтировать памятники жертвам политических репрессий приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая была оперативно собрана по этому случаю.

Сквер памяти жертв политических репрессий был открыт в Томске в 1992 году. Он расположен рядом с мемориальным музеем «Следственная тюрьма НКВД». В сквере устанволены Камень скорби — памятник жертвам большевистского террора на Томской земле, а также памятные знаки репрессированным калмыкам, полякам, эстонцам, латышам, литовцам. В 2021 году в Сквере памяти было выполнено благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Был отремонтирован Камень скорби, появились новые лавочки и качели. Стоимость работ составила 23,2 млн руб.

