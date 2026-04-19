В Череповце 10 школьников госпитализировали с пищевым отравлением

В Череповце Вологодской области 10 участников детского музыкального ансамбля «Гармоника» из подмосковных Химок попали в больницу с симптомами острого гастрита, рвотой и болями в животе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов во «ВКонтакте».

Всего на плохое самочувствие пожаловались 20 человек, половине из них потребовалась госпитализация. Один ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, остальные под наблюдением врачей, их состояние стабилизировано.

Дети приехали в Череповец для участия во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русские наигрыши». По предварительным данным, причиной недомогания могло стать питание в одном из местных предприятий общепита. Специалисты Роспотребнадзора проверят кафе, где обедали члены коллектива. Также рассматривается версия заноса энтеровирусной инфекции из другого региона.

Губернатор взял ситуацию под личный контроль и заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства инцидента устанавливаются.