В Подмосковье нашли тела супругов с ножевыми ранениями

Тела супругов с колото-резаными ранами груди и шеи обнаружили в одной из квартир на 16-м этаже дома на улице Воровского в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР. Расследуется уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, ночью 19 апреля соседи супругов слышали крики ссоры. Когда приехали сотрудники оперативно-следственной группы, дверь была заперта изнутри. После ее вскрытия в квартире обнаружили тела супругов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибшие — 28-летний актер мытищинского театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения, в театре она работала руководителем гримерного цеха. По данным Baza, инцидент произошел в ЖК «Ярославский квартал», последние два дня мужчина жил с тещей, жена устала от его скандалов и хотела подавать на развод.