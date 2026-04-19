Силы ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и 274 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки нейтрализовали более 280 воздушных целей. Среди них — управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы HIMARS. Также уничтожены 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за ночь силы ПВО сбили 13 дронов над несколькими российскими регионами. Беспилотники ликвидированы в небе над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.