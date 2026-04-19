Российские войска поразили цехи БПЛА и энергообъекты Украины

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также под обстрел попали цеха по производству беспилотников дальнего действия и места их подготовки к запуску. Всего, по данным ведомства, поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.

Кроме того, российские группировки войск улучшили свои позиции на фронте. Подразделения «Севера» и «Запада» улучшили тактическое положение, а «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток», в свою очередь, продолжила продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.