В Киеве двух полицейских отстранили от службы после бегства с места теракта

Национальная полиция Украины начала служебное расследование после того, как двое полицейских покинули место стрельбы в Киеве и оставили гражданских без защиты. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

«Дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР (Государственное бюро расследований)», — написал господин Клименко в Telegram.

На время расследования полицейских отстранили от службы. Во время расследования будут изучаться опубликованные в интернете видео, на которых запечатлены действия полицейских. Накануне издание «Зеркало недели» опубликовало кадры, на которых видно, как полицейские, услышав первые выстрелы и крики людей, побежали и оставили гражданских, в том числе ребенка, без защиты.

18 апреля мужчина застрелил из карабина четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Прибывший на место спецназ после безрезультатных переговоров начал штурм помещения, во время которого преступник был убит. Позднее было установлено, что нападавший застрелил одного из заложников в супермаркете. В результате действий преступника ранения получили 14 человек, один из них позднее умер в больнице. Уголовное дело расследуется по статье о теракте.