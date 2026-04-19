На реке Кулунда у села Шимолино в Алтайском крае продолжается рост уровня воды

В период с 18 по 20 апреля продолжится подъем уровня воды в реке Кулунда в районе села Шимолино Благовещенского района. На остальных реках ситуация стабилизировалась, сообщило МЧС Алтайского края.

Село Шимолино является административным центром Шимолинского сельсовета. Численность населения села — около 700 человек.

В Алтайском крае остаются подтопленными 114 жилых домов, 288 приусадебных участков в 12 населенных пунктах. В центре повышенного внимания властей — паводковая ситуация в Хабарском и Благовещенском районах. «В райцентре Хабары работает группировка краевых спасателей»,— подчеркнули в краевом МЧС.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью в Алтайском крае температура воздуха составит -2… +3 градуса, завтра днем — +13… +18 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В период с 19 апреля по 23 апреля в Алтайском крае ожидается высокая (4 класс) пожароопасность.

Михаил Кичанов