Дело бывших замов свердловского экс-министра Смирнова передано другой судье

Уголовное дело бывшего первого заместителя министра Игоря Чикризова и бывшего заместителя министра Андрея Кислицына передали новой судье в связи с отводом прежней судьи, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. В связи с этим дело начали рассматривать по существу второй раз.

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона, изначально уголовное дело было распределено судье, которая рассматривала уголовное дела Андрея Кислицына и бывшего депутата заксобрания региона от ЛДПР Павла Мякишева. Поскольку в двух делах один и тот же фигурант, судье был заявлен отвод. Вскоре его удовлетворили и передали другому судье.

Напомним, Игорю Чикризову и Андрею Кислицыну предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что в 2022 году чиновники согласились брать денежное вознаграждение за общее покровительство от ООО «Экохим-Проект». По договоренностям, чиновникам приходило 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. По версии обвинения, подсудимые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.

До марта 2024 года посредник передавал взятки Игорю Чикризову в машине около здания правительства Свердловской области. Чиновник передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Всего им передали 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.