WSJ: советники Трампа ошиблись в сроках блокировки Ормузского пролива

Советники президента США Дональда Трампа не предполагали, что Иран сможет так быстро перекрыть Ормузский пролив, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Движение через Ормузский пролив остановилось к 1 марта.

«По словам источника, контактировавшего с Белым домом, некоторые советники президента были застигнуты врасплох тем, что движение танкеров так быстро остановилось после начала бомбардировок. С тех пор Трамп удивляется тому, как легко был закрыт пролив. "Чувак с дроном может его перекрыть",— говорил Трамп, выражая запоздалое раздражение по поводу уязвимости этого ключевого водного пути»,— пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Дональд Трамп приказал переговорной команде найти способ начать переговоры с Ираном в конце марта. 8 апреля было объявлено двухнедельное перемирие с Ираном. Сейчас стороны работают над финальным соглашением по заключению мира, оно проработано на 80%, сказал глава МИД Пакистана Исхак Дар. 17 апреля Иран разблокировал Ормузский пролив для коммерческих судов.