Россиянин Марк Вологдин дебютировал в UFC с ничьей

Бой между россиянином Марком Вологдиным и мексиканцем Джоном Кастаньедой на турнире UFC завершился вничью. Турнир UFC Fight Night 273 прошел в канадском Виннипеге.

Бой между Марком Вологдиным (в синих перчатках) и Джоном Кастаньедой (в красных перчатках)

Фото: Bruce Fedyck-Imagn Images / Reuters Бой между Марком Вологдиным (в синих перчатках) и Джоном Кастаньедой (в красных перчатках)

Двое из арбитров поставили одинаковые баллы (28:28), третий судья посчитал россиянина победителем поединка (29:27). Во втором раунде с Кастаньеды сняли балл за повторный удар в пах.

Вологдину 26 лет. Бой в Виннипеге стал для него дебютным в UFC. В смешанных единоборствах на его счету 12 побед, 4 поражения и 2 ничьих. Кастаньеде 34 года, в его активе 21 победа, 8 поражений и 1 ничья.