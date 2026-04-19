WSJ узнала реакцию Трампа на потерю F-15E в Иране

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовала материал, в котором рассказывается о том, как высокопоставленные американские лица обсуждали потери в военной кампании против Ирана. В частности, издание узнало о реакции президента США Дональда Трампа на потерю истребителя-бомбардировщика F-15E в пятницу, 3 апреля.

«В пятницу днем, в почти пустом Западном крыле Белого дома, президент узнал о том, что американский самолет был сбит в Иране, а двое летчиков пропали без вести. Трамп несколько часов кричал на своих помощников»,— говорится в материале издания.

«"Европейцы не помогают",— повторял он снова и снова. Средняя цена на бензин составляла 4,09 доллара. По словам людей, которые с ним общались, в его голове постоянно крутились образы иранского кризиса с заложниками 1979 года — одного из крупнейших провалов международной политики президентства за последнее время»,— пишет Wall Street Journal.

Как только стало известно о пропавших без вести пилотках, американские военные сразу организовали их поиски. Помощники Дональда Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении, отмечает WSJ. Один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.