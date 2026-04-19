Залдостанов пожаловался на невозможность открыть филиал «Ночных волков» в США

Филиал байкерского клуба «Ночные волки» сейчас невозможно открыть в США, однако в стране есть несколько десятков его сторонников. Об этом в интервью ТАСС заявил президент мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Залдостанов (слева)

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

«Мы не можем организовать в Америке полноценное отделение под именем и эмблемой "Ночные волки" — по многим причинам. Нам просто не дадут этого сделать», — сказал господин Залдостанов.

Он рассказал, как один из поклонников мотоклуба приезжал в Донецк, показывал фотографии единомышленников из США. «Они ездят по стране, везут в своих "Харлеях" флаги России и Америки. Их уже, скажем так, не один десяток. Во всяком случае, я видел на некоторых фото — мотоциклов пятнадцать точно», — сказал Хирург.

Как заявляют «Ночные волки», мотоклуб был основан 31 мая 1989 года в Москве. С 1995 года зарегистрирован как общественная организация. Точная численность членов клуба неизвестна. По разным оценкам, организация насчитывает несколько тысяч человек.