В Хакасии идет борьба с ландшафтным пожаром, протянувшимся на 2,5 км

Вблизи села Новокурск в Бейском районе Республики Хакасия идет борьба с ландшафтным пожаром, который движется по фронту протяженностью 2,5 км. Об этом в своем канале в MAX сообщил замглавы региона Дмитрий Бученик.

Пострадавших нет. На месте работают 17 человек, пять единиц техники. «Сегодня по Хакасии гуляет сильный ветер. Местами до 25 м/с. Вкупе с сухой травой это очень пожароопасно»,— отметил чиновник.

По словам Дмитрия Бученика, минувшая ночь «ознаменовалась тяжелыми и массовыми пожарами». Сразу несколько ландшафтных пожаров были зафиксированы в Черногорске и Усть-Абакане.

Михаил Кичанов