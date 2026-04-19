«Сиб-Агро Ойл» запустил завод по переработке рапса в Приангарье

ООО «Сиб-Агро Ойл» ввело в эксплуатацию комплекс по производству рапсового масла в Тулуне Иркутской области. В реализацию проекта компания вложила более 500 млн руб., рассказал в своем канале в MAX губернатор региона Игорь Кобзев.

Проектная годовая мощность предприятия — 26,8 тыс. т рапсового масла и 33,7 тыс. т рапсового жмыха. Продукцию планируется поставлять как на внутренний, так и на внешний рынки.

Как писал «Ъ-Сибирь», компания «Сиб-Агро Ойл» планировала ввести завод по производству рапсового масла в сентябре 2025 года. В планах компании — строительство элеватора и точки отгрузки в Тулуне.

ООО «Сиб-Агро Ойл» зарегистрировано в Тулуне в 2023 году. Основным видом деятельности предприятия является производство масел и жиров. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единственный владелец предприятия — Алексей Терентьев. В 2025 году основные средства компании составили 320,3 млн руб.

Михаил Кичанов