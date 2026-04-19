Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали на аукционе за €770 тысяч

Спасательный жилет выжившей пассажирки «Титаника» Лоры Мэйбл Франкателли продали на торгах за €770 тыс. Итоговая стоимость лота на аукционе Henry Aldridge & Son в британском Дивайзисе почти в три раза превысила стартовую цену в €287 тыс.

Как сообщает Irish Times, жилет считается одним из немногих уцелевших на затонувшем лайнере. Его владелица, пассажирка первого класса, спаслась в шлюпке № 1 после столкновения судна с айсбергом. На самом жилете сохранились подписи самой Франкателли и еще семерых пассажиров той же шлюпки.

Артефакт десятилетиями был семейной реликвией, пока 20 лет назад не попал в частную коллекцию. Вместе с жилетом новый владелец получил архивную фотографию спасшихся пассажиров и копию письма Лоры Мэйбл с воспоминаниями о катастрофе. Жилет также был частью выставок в тематических музеях США и Белфаста.