В октябре 1993 года Республиканская, Социал-демократическая партии и Российский христианско-демократический союз для участия в выборах в Госдуму первого созыва создали избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» («Яблоко» — по начальным буквам фамилий лидеров). В декабре 1993 года блок набрал 7,86% голосов и получил 27 депутатских мандатов.

В 1994 году блок покинула часть Республиканской партии во главе с Владимиром Лысенко. В январе 1995 года «Яблоко» преобразовано в общественное объединение. Григорий Явлинский стал его председателем, господа Болдырев и Лукин — вице-председателями. 17 декабря 1995 года на думских выборах «Яблоко» получило 6,89% и 45 депутатских мандатов.

В декабре 1999 года на думских выборах объединение набрало 5,93%, депутатами стали 20 человек. В декабре 2001 года объединение преобразовано в партию, господин Явлинский стал ее председателем.

На выборах в 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах партия в Госдуму не прошла. Председатель партии с 15 декабря 2019 года — Николай Рыбаков.