«Давление в сторону децентрализации будет нарастать»
Юлия Давыдова
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова , к. и. н.
Фото: РЭУ им. Г. В. Плеханова
Национальное государство не исчезнет, а будет трансформироваться по форме и функциям. Сейчас государство остается ключевым источником коллективной идентичности, особенно в полиэтнических обществах. В условиях геополитической турбулентности, политических и экономических кризисов, перед угрозами возникновения новых пандемий и другими вызовами население обращается именно к национальным правительствам за защитой и ресурсами.
Государство сталкивается с многоуровневым давлением различных идентичностей — от локальных и межрегиональных до глобальных, которые действуют как сложная система взаимодополняющих и конкурирующих локусов принадлежности. Локальные идентичности, такие как этнорегионализм, городская идентичность или экономический регионализм, как правило, не стремятся уничтожить национальное государство, но требуют перераспределения власти в рамках многоуровневого управления. Межрегиональная идентичность (например, европейская) создает «двойную лояльность», что ослабляет легитимность решений национальных государств, особенно если они идут вразрез с общей линией.
Глобальная идентичность (климатическая солидарность, международное право) пока остается слабой и элитарной.
Большинство людей идентифицируют себя через локальные и национальные категории.
Территориальное дробление государств как массовый тренд маловероятно. Но давление в сторону децентрализации и гибкого суверенитета будет нарастать. В государствах, где сильны сепаратистские движения (Шотландия, Каталония, Балканы), возможна так называемая «гибкая фрагментация» — государства сохраняют формальные границы, но делегируют часть полномочий регионам, городам и наднациональным структурам.
Территориальная целостность и самоопределение не являются взаимоисключающими. Как показала практика, сепаратистам редко удается добиться успеха, поэтому в последние годы сепаратистские движения проявляют прагматизм — они стремятся не к независимости, а к автономии в составе действующего государства. Изменение унитарного устройства на федеративное, территориальная или культурная автономия — это ключ к примирению, казалось бы, взаимоисключающих принципов международного права. Ключевой вопрос ближайшего будущего не в том, не распадется ли национальное государство, а в том, сможет ли оно гибко перераспределить власть, чтобы удержать единство в условиях множественных идентичностей.