Иран заявил о гибели 3,5 тыс. человек при атаках США и Израиля

При ударах США и Израиля погибли почти 3,5 тыс. жителей Ирана, заявил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. Его слова приводит иранское агентство Tabnak.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие. За это время стороны должны прийти к мирному соглашению.

На переговорах в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегация не достигли компромисса по ядерным вопросам и судоходству в Ормузском проливе. По информации Axios, США готовы возобновить операцию против Ирана, «если в ближайшее время не произойдет прорыва» в переговорах.