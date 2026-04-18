МИД Индии вызвал посла Ирана после обстрела индийских судов в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера под индийским флагом подверглись атаке при попытке пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщил МИД Индии, передает The Economic Times. Министерство вызвало посла Ирана в Индии Мохаммада Фатали.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри в разговоре с иранским послом «выразил глубокую обеспокоенность» по поводу инцидента. По версии индийской стороны, стрельбу начал Корпус стражей исламской революции. Индийские суда были вынуждены сменить курс.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день заявил о восстановлении военного контроля над маршрутом. После этого направлявшиеся к Ормузскому проливу танкеры стали менять направление, пишет CNN со ссылкой на данные Marine Traffic.